زطشي يكافئ المنتخب الأولمبي بمنحة مالية

وفي إفتتاح أشغال المكتب الفدرالي، الذي ترأسه خير الدين زطشي، أمس الأربعاء، بمركز سيدي موسى، حرص رئيس الفاف على تهنئة المنتخب الوطني الأولمبي بعد المشوار المشرف الذي قدمه في ألعاب التضامن الإسلامي، في طبعتها الرابعة، والتي احتضنتها العاصمة الأذربيجانية "باكو"، وعلى ضوء ذلك اقترح زطشي تخصيص منحة مالية تشجيعية للاعبي المنتخب الأولمبي، عرفانا من الإتحادية للمجهودات المبذولة من طرف زملاء الحارس رحماني، الذين رفعوا الراية الوطنية في "باكو"، دون تحديده لقيمة هذه المنحة .

ونال المنتخب الأولمبي، الميدالية البرونزية في هذه الألعاب بعد فوزه على منتخب الكاميرون، في المباراة الترتيبية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.