الفاف تعيد تقسيم الفئات العمرية للأقسام الصغرى لموسم 2017-2018

ومن خلال البيان الرسمي الذي نشره موقع الإتحادية على شبكة الإنترنيت فإنه سيتم تقسيم الفئات العمرية (13-17 سنة) إلى أقسام سنوية حسب تاريخ الميلاد من أجل التحضير الجيد للمنافسات التي سيخوضها المنتخب الوطني لفئة (-17) وفئة (-20).
بالمقابل فقد هددت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بخصم النقاط من لاعبي الأكابر في حالة غياب الفئات الشبانية عن المباريات الرسمية التي تتزامن مع مباريات الأكابر.
الفئات العمرية الخاصة بموسم 2017-2018 (الرابطة المحترفة الأولى والثانية )
(u21) : اللاعبين المولودين في 1997 و1998 (فئة مزدوجة مع u20)
(u19): اللاعبين المولودين في 1999 و 2000 (فئة مزدوجة مع u 18)
(u17):اللاعبين المولودين في 2001
(u16):اللاعبين المولودين في 2002
(u15): اللاعبين المولودين في 2003
(u14): اللاعبين المولودين في 2004
(u13): اللاعبين المولودين في 2005
الفئات العمرية الخاصة بموسم 2017-2018 (قسم الهواة ، مابين الرابطات والقسم الجهوي )
(u19): اللاعبين المولودين في 1999 و2000 (فشة مزدوجة مع u18)
(u17): اللاعبين المولودين في 2001
(u16) :اللاعبين المولودين في 2002
(u15): اللاعبين المولودين في 2003
(u14):اللاعبين المولودين في 2004
(u13): اللاعبين المولودين في 2005.
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