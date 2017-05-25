أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

الفاف تعيد تقسيم الفئات العمرية للأقسام الصغرى لموسم 2017-2018

نشر يوم 2017/05/25 22 0 يونس رزيق الفاف تعيد تقسيم الفئات العمرية للأقسام الصغرى لموسم 2017-2018
قرر المكتب الفيدرالي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم إعادة هيكلة الفئات العمرية للأقسام الشبانية بصفة جديدة تسمح للاعبين بخوض أكبر عدد من اللقاءات، كما تسمح لمسؤولي المديرية الفنية للمنتخب الوطني بمعاينة أكبر عدد من اللاعبين وإكتشاف مواهب جديدة من القسام الشبانية .

ومن خلال البيان الرسمي الذي نشره موقع الإتحادية على شبكة الإنترنيت فإنه سيتم تقسيم الفئات العمرية (13-17 سنة) إلى أقسام سنوية حسب تاريخ الميلاد من أجل التحضير الجيد للمنافسات التي سيخوضها المنتخب الوطني لفئة (-17) وفئة (-20).

بالمقابل فقد هددت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بخصم النقاط من لاعبي الأكابر في حالة غياب الفئات الشبانية عن المباريات الرسمية التي تتزامن مع مباريات الأكابر.

الفئات العمرية الخاصة بموسم 2017-2018 (الرابطة المحترفة الأولى والثانية )

(u21) : اللاعبين المولودين في 1997 و1998 (فئة مزدوجة مع u20)

(u19): اللاعبين المولودين في 1999 و 2000 (فئة مزدوجة مع u 18)

(u17):اللاعبين المولودين في 2001

(u16):اللاعبين المولودين في 2002

(u15): اللاعبين المولودين في 2003

(u14): اللاعبين المولودين في 2004

(u13): اللاعبين المولودين في 2005

الفئات العمرية الخاصة بموسم 2017-2018 (قسم الهواة ، مابين الرابطات والقسم الجهوي )

(u19): اللاعبين المولودين في 1999 و2000 (فشة مزدوجة مع u18)

(u17): اللاعبين المولودين في 2001

(u16) :اللاعبين المولودين في 2002

(u15): اللاعبين المولودين في 2003

(u14):اللاعبين المولودين في 2004

(u13): اللاعبين المولودين في 2005.

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا