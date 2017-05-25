المكتب الفيدرالي يعيد تشكيل أعضاء لجنة المنازعات

وخلال مناقشته للعديد من الملفات، خلال الإجتماع الذي انعقد بالمركز التقني بسيدي موسى، تطرق المكتب الفيدرالي للحديث عن لجنة المنازعات، أين تم الاتفاق على تعيين أعضائها الجدد، حيث ستتشكل من أربعة أعضاءهم، نائب رئيس الفاف بشير ولد زميرلي نائب رئيس الفاف، رشيد قاسمي عضو المكتب الفيدرالي، لعربي أومعمر عضو المكتب الفيدرالي ومحمد مشرارة مستشار قانوني.

وكشف المكتب الفيدرالي أن اللجنة السابقة تلقت 26 حالة نزاع، منها 21 شكوى من لاعبين ضد أندية، 3 شكاوي من مدربين ضد أندية و3 قضايا من أندية ضد لاعبين. في انتظار تسليم القرارات الأخيرة في الأيام القليلة المقبلة.

ويتوقع المكتب الفيدرالي وعلى غرار المواسم الماضية إستقبال العديد من الملفات المتنازع عليها بين اللاعبين وفرقهم مع نهاية الموسم الجاري، ويأمل في أن تتمكن اللجنة الجديدة من إيجاد حلول جذرية ونهائية لها.