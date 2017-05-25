شبيبة القبائل الفريق الوحيد الذي سدد ديونه العالقة حسب بيان الفاف

وكشف البيان الصادر عن الفاف عبر موقعه الرسمي، أنه وخلال مناقشته لحصيلة لجنة المنازعات التابعة للمكتب الفيدرالي السابق، تطرق أعضاء المكتب للحديث عن أندية المحترف الأول، أين تم تأكيد أن فريق شبيبة القبائل هو الوحيد الذي أنهى جميع مشاكله المالية العالقة، بعد تسويته لكل الديون التي كانت مترتبة عليه.

من جهة أخرى، لم يشر البيان الصادر عن الفاف لأي قرار جديد بخصوص النقاط الثلاث التي يطالب بها فريق سريع غيليزان، والتي تم خصمها منه بداية الموسم الجاري بسبب عدم دفع الفريق للديون المالية المترتبة عليه.