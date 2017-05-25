أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

شبيبة القبائل الفريق الوحيد الذي سدد ديونه العالقة حسب بيان الفاف

نشر يوم 2017/05/25 464 0 كريم تيغرمت شبيبة القبائل الفريق الوحيد الذي سدد ديونه العالقة حسب بيان الفاف
أكد المكتب الفيدرالي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن فريق شبيبة القبائل، هو الفريق الوحيد الذي قام بتسوية جميع الديون المترتبة عليه، وذلك خلال إجتماعه الأخير الذي انعقد أمس الأربعاء، بمركز سيدي موسى.

وكشف البيان الصادر عن الفاف عبر موقعه الرسمي، أنه وخلال مناقشته لحصيلة لجنة المنازعات التابعة للمكتب الفيدرالي السابق، تطرق أعضاء المكتب للحديث عن أندية المحترف الأول، أين تم تأكيد أن فريق شبيبة القبائل هو الوحيد الذي أنهى جميع مشاكله المالية العالقة، بعد تسويته لكل الديون التي كانت مترتبة عليه.

من جهة أخرى، لم يشر البيان الصادر عن الفاف لأي قرار جديد بخصوص النقاط الثلاث التي يطالب بها فريق سريع غيليزان، والتي تم خصمها منه بداية الموسم الجاري بسبب عدم دفع الفريق للديون المالية المترتبة عليه.   

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا