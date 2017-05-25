طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة اتحاد العاصمة والزمالك

عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مواجهة نادي إتحاد العاصمة ومضيفه الزمالك المصري، برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة الابطال الافريقية، المقرر إجرائها بملعب برج العرب في الاسكندرية يوم 2 جوان المقبل.

ويضم طاقم التحكيم، لمغفيري حكما للساحة، وعبد الرحمن وارر مساعد أول، وحمدين ديبا مساعد ثاني، والحكم الرابع بابكر سار، ويراقب المباراة المغربي جمال كواشي، والمنسق العام للمواجهة، الليبي محمد جرميدا .

ويتصدرالزمالك المصري، المجموعة الثانية بأربعة نقاط متبوعا باتحاد العاصمة ب 3 نقاط رفقة سوسيتي يونايتد الجنوب الافريقي، والمركز الرابع والأخير للاهلي الطرابلسي برصيد 1 واحدة.