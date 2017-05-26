ولد علي ينهي مهام رئيس الإتحادية الوطنية للملاكمة

وأكد الأمين العام للإتحادية الجزائرية للملاكمة توفيق خطيب قرار الإيقاف في حق محمد نحاسية، كاشفا في ذات الوقت عن الأسباب في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية وقال: "تلقت مصالحنا يوم الخميس إرسالية رسمية من وزارة الشباب والرياضة تتضمن قرار توقيف محمد نحاسية عن تأدية مهامه بصفته رئيس الإتحادية الجزائرية للملاكمة، وذلك بعد المشاكل العديدة التي تعيشها الإتحادية منذ إنتخابه في 4 مارس الماضي، والنتائج المخيبة في ألعاب التضامن الإسلامي". وفي إنتظار تعيين رئيس جديد للإتحادية الجزائرية للملاكمة أوضح توفيق خطيب "سيتولى عبد السلام دراع، بصفته النائب الأول للرئيس تسيير شؤون الإتحادية بصفة مؤقتة لمدة أقصاها ستون يوما، يتم خلالها تحديد تاريخ إجراء الجمعية العامة الإستثنائية وبعدها التحضير لإنعقاد الجمعية العامة الإنتخابية".

يجدر الذكر أن محمد نحاسية أنتخب رئيسا للإتحادية الجزائرية للملاكمة للعهدة الأولمبية (2017-2020) خلال الجمعية العامة الإنتخابية المنعقدة في الرابع مارس المنصرم، بعد تفوقه بفارق صوت واحد عن المترشح الآخر سيدعلي بوشوية.