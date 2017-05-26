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بادو الزاكي.. "راهنت بسمعتي ومشواري مع بلوزداد"

نشر يوم 2017/05/26 1909 0 سميرة.ل بادو الزاكي.. "راهنت بسمعتي ومشواري مع بلوزداد"
كشف المدرب المغربي بادو الزاكي، أنه راهن بسمعته وبمشواره الطويل عندما وافق على تدريب شباب بلوزداد بسبب الوضعية الكارثية التي كان متواجدا فيها، وأكد أن اتفاقه مع إتحاد طنجة حق مشروع.

وقال المدرب المغربي في تصريحات إذاعية صباح اليوم: "راهنت بسمعتي ومشواري الكروي عندما وافقت على تدريب شباب بلوزداد، وهذا كله بسبب الحب والإحترام الذي يكنه لي الجمهور الجزائري لذلك حكمت العاطفة على عقلي وتحديث نفسي من أجل اخراج الفريق من الوضعية الكارثية التي كان متواجدا فيها، وتمكنت والحمد لله من تحويله إلى مشوار ناجح وأعدت الفريق إلى السكة الصحيحة".

وأوضح ذات المتحدث أنه لم يكن يظن يوما أنه سيعمل في الدوري الجزائري،  لولا تشجيع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، وأكد الحارس الأسبق لمنتخب "أسود الأطلس" أنه لم يندم على تدريب أبناء لعقيبة مرجعا السبب إلى حب الجزائريين له.

وعن اتفاقه مع نادي إتحاد طنجة المغربي كشف بادو الزاكي أنه حق مشروع، ولم يتجاوز حدوده، على اعتبار أن اتفاقه مع إدارة بلوزداد كان واضحا وهو انقاذ الفريق واخراجه من الوضعية الكارثية محدودة، وعقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

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