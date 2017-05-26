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ولد علي ينتقد اللجنة الأولمبية عشية جمعيتها الإنتخابية ويهدد بالتدخل

نشر يوم 2017/05/26 737 0 كريم تيغرمت ولد علي ينتقد اللجنة الأولمبية عشية جمعيتها الإنتخابية ويهدد بالتدخل
طالب وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، اللجنة الأولمبية الجزائرية ورئيسها المنتهية عهدته مصطفى بيراف، بعد امتناع الأخير في تقديم قائمة أعضاء الجمعية العامة الذين يحق لهم التصويت خلال الجمعية الإنتخابية التي ستنعقد غدا السبت، مهددا بالتدخل وفق ما يقتضيه القانون.

وصرح الهادي ولد علي في هذا الخصوص، على هامش تكريمه للرياضيين المتألقين في خلال سنة 2017 قائلا: "طلبنا من اللجنة الأولمبية أن تقدم لنا قائمة تضم أسماء أعضاء جمعيتها العامة، الذين يحق لهم التصويت خلال الجمعية الانتخابية لكنها رفضت وهذا تصرف غير مقبول تماما، ولا يشرف الرياضة الوطنية"، وأضاف الوزير: "سنتدخل وفق ما يقتضيه القانون، فالمادة 181 من قانون 13-05، تمنح الصلاحية للوزارة بالتدخل في حال عدم إحترام القوانين المعمول بها"، كما حذر لجنة الترشيحات من مغبة حدوث أي تجاوزات".

وتجري الجمعية العامة الإنتخابية للجنة الأولمبية غدا السبت، لتعيين الرئيس الجديد للهيئة الأولمبية من بين المترشحين الثلاثة وهم عبد الحكيم ديب، سيد علي لبيب بالإضافة إلى الرئيس الحالي المنتهية عهدته مصطفى براف.

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