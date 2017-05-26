طاهر قرعيش .. " نزار متعود على الإتهامات والشرطة لم تجد أي دليل ضدنا"

خلال الأسبوع الماضي قبل المباراة التي جمعت الفريقين بتاريخ 20 مارس الجاري والتي إنتهت بفوز الدفاع بنتيجة 2-0.

وقال قرعيش صباح اليوم في تدخل إذاعي: " رئيس شباب قسنطينة طارق عرامة يشكك في نزاهة النتيجة التي سجلناها في باتنة، لكن الحمد لله الجميع شاهد أننا حققنا الفوز عن جدارة وإستحقاق "، وأضاف ذات المتحدث: "بعد الهزة الكبيرة التي قام بها نزار ليلة المباراة أثبثنا للجميع أننا لم نتأثر بتلك الوضعية، وحققنا الفوز عن جدارة "، وفيما يخص القضية التي لا تزال بين أروقة العدالة أوضح :"نزار متعود على مثل هذه الإتهامات، لكن الشرطة لم تجد أي دليل ضدي، والحمد لله "مادرنا والو" ونحن واثقون في العدالة الجزائرية ".