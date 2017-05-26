بن زيمة يتزوج سرا ويرزق بطفل

تزوج المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة سرا منذ أيام في العاصمة الإسبانية مدريد، كما رزق بمولوده الثاني و أسماه "إبراهيم"

نشرت مجلة "لو بيبليك" الفرنسية اليوم، خبرا وصفته بالحصري عن زواج مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بن زيمة من صديقته "كورا غوتييه" سرا في مدريد خلال الشهر الجاري ورزق بطفل منها يوم 14 ماي، في احدى العيادات الخاصة في إسبانيا، وأحاط اللاعب ذو الأصول الجزائرية الخبرين بالسرية التامة.

وكان بن زيمة في علاقة مع عارضة الازياء الفرنسية "كورا غوتييه" منذ ربيع 2016، كان له ابنة "ميليا" تبلغ من العمر 3 سنوات من صديقته السابقة.