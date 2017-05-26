لاعب إيطالي يدعو إلى قتل ميسي ورونالدو

يرى اللاعب الإيطالي لنادي نيس الفرنسي ماريو بالوتيلي، أن جائزة الكرة الذهبية ستظل محصورة بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو إلى غاية إعتزالهما، مؤكدا أنه يجب قتلهما حتى يتمكن لاعب آخر من الفوز بها.

وقال اللاعب المثير للجدل، في حديث له مع مجلة "ماركا" الإسبانية اليوم: "عليكم قتل رونالدو وميسي من أجل ظهور أسماء أخرى في قائمة الفائزين بالكرة الذهبية"، وتابع اللاعب الأسبق لأنتر ميلان قائلا: "اللاعبان يستحقان أكثر مما وصلوا إليه، إنهما يقدمان مستويات كبيرة وغير مسبوقة، تمنيت اللعب إلى جانب أحدهم طول مسيرتي، وهذا ما أسعى إليه".