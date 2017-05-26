أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

براهيمي يحدد وجهته ويفضل الدوري الإنجليزي

نشر يوم 2017/05/26 1482 0 كريم تيغرمت براهيمي يحدد وجهته ويفضل الدوري الإنجليزي

قرر الدولي الجزائري ياسين براهيمي، الإنضمام للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل مبديا رغبته في خوض تجربة جديدة في مشواره الإحترافي في "البريمرليغ".

وأبلغ نجم نادي بورتو البرتغالي،  وكيل أعماله برغبته في الإنضمام إلى احدى الأدية الإنجليزية هذا الصيف حسب ما أوردته صحيفة "أوجوغو" البرتغالية اليوم، مفضلا الدوري الأقوى في العالم على العروض العديدة التي تلقاها من الأندية الفرنسية والإيطالية دون أن تحديد الفريق الذي يفضل الإنتقال إليه في هذه البطولة، وكان براهيمي قريبا من الإنتقال إلى نادي إيفرتون الإنجليزي الموسم الماضي، إلا أن الصفقة تعطلت في الدقائق الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي بسبب الشق المالي في ظل اصرار بورتو على عدم تخفيض مطالبه.

ولايزال ياسين براهيمي مرتبطا بعقد مع "الدراغاو" لموسمين، بالإضافة لوجود شرط جزائي في عقده قيمته 60 مليون أورو.          

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا