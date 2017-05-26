بودبوز ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة في الدوري الفرنسي هذا الموسم

تواجد الدولي الجزائري رياض بودبوز، ضمن قائمة التشكيلة المثالية لصحيفة " فرانس فوتبول" الفرنسية للاعبين الأفارقة الناشطين في الدوري الفرنسي الدرجة الاولى الفرنسية لهذا الموسم.

وتمكن لاعب مونبوليي الفرنسي من تسجيل 11 هدف هذا الموسم، بالإضافة إلى صناعته 9 أهداف كاملة من خلال مشاركته في 2925 دقيقة، وعرفت التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة تواجد المغربي يونس بلهندة بالإضافة إلى المالي شيخ ديابيتي .

ويعتزم رياض بودبوز مغادرة فريقه مونبوليي خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد العروض الكثيرة التي وصلته من أندية الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى إصرار فريق ليون على التعاقد معه لمزاملة الدولي الجزائري الآخر رشيد غزال.