حمّار يتفق مع عودية.. مهاجم كاميروني يقترب وماضوي يرغب في الرحيل

أعد رئيس وفاق سطيف حسان حمّار مفاجأة من العيار الثقيل لأنصار الفريق، بعد توصله إلى اتفاق نهائي مع المهاجم عودية على العودة إلى التشكيلة، في جلسة مفاوضات جمعت الطرفين نهاية الأسبوع في سطيف، حسبما كشفته مصادر موثوقة، أين وافق المهاجم على التوقيع على عقد لموسمين مقابل أجرة شهرية لا تقل عن 250 مليون، ويبقى مصدر المفاجأة أن خلافات حادة نشبت منذ مغادرة المهاجم عودية في أول موسم للرئيس حمّار، وصل إلى لجنة النزاعات، حيث طالب عودية بأجور شهرية عالقة وتعويضات مالية، لكن توقيعه في النادي الألماني أسبوعا واحدا قبل نهاية عقده مع سطيف جعل الرئيس حمّار يكسب النزاع، ليرد عودية بانتقادات لاذعة للرئيس حمّار الذي تجنب التدخل والتوسط له الموسم الفارط، حين حدثت ضغوطات من أحد الدائنين من أنصار الفريق للمهاجم عودية لدى تواجده في فندق الهضاب رفقة تعداد اتحاد العاصمة، مما جعل الجميع يتأكد أن العلاقة بين الطرفين قد انقطعت من دون رجعة، لتكون المفاجأة أمس لحظة اللقاء على طاولة المفاوضات والسرعة التي حصل فيها الاتفاق.

ماضوي يرغب في المغادرة وحمّار يضعه أولوية

يولي الرئيس حمّار أهمية بالغة للمفاوضات مع المدرب ماضوي، المرتقبة الساعات القادمة، من أجل إقناعه بالبقاء، خاصة أن عقده ينتهي شهر جوان القادم، وتتحدث مصادر مقربة أنه لم يجد راحته في الفريق، بسبب عدم تلقيه مستحقاته من جهة، والمعارضة التي وجدها من الإدارة التي فوتت عليه فرصة الالتحاق بالعارضة الفنية للخضر، بعد أن رفض الرئيس حمّار تسريحه قبل نهاية العقد، مما يوحي أن جلسة المحادثات المرتقبة الساعات القادمة ستعرف صعوبات وعراقيل بالجملة، خاصة أن ماضوي يحظى باهتمام عدة نوادي سعودية وأبدى رغبته في العودة إلى هناك.

مهاجم كاميروني سيرافق تام بانغ هذا الثلاثاء

أكدت مصادرنا أن الرئيس حمّار يترقب عودة وسط الميدان تام بانغ الثلاثاء القادم، بشغف، خاصة عقب التراجع عن قرار منع الأجانب من اللعب في البطولة الجزائرية، بعد أن ضرب موعدا مع مناجير تام بانغ، المناجير المعروف الكاميروني ليو، من أجل التفاوض على عقد تمديد تام بانغ لموسمين إضافيين، من جهة، ومن جهة أخرى التفاوض مع مهاجم كاميروني اقترحه المناجير ليو على الرئيس، والذي تبقى صفقة ضمه مرتبطة بتمديد عقد تام بانغ، خاصة بعد العروض التي تتهاطل عليه من البطولة التونسية وحتى الفرنسية، حيث وجدت الإدارة في إغراء مناجيره من خلال ضم المهاجم الكاميروني سيسهل من مهمة إقناع تام بانغ بالتمديد.

آمادا سيغادر من دون رجعة نهاية جوان

لا تفكر الإدارة في تمديد عقد وسط الميدان الملغاشي أمادا، حيث لم تقدم له أي عرض للبقاء، كما جاء قبولها مقترح المناجير ليو بجلب مهاجم كاميروني، إضافة إلى مقترح أحد المناجرة الذي عرض لاعب رواق أيمن إفريقي، حيث تحمست إدارة حمّار للفكرة، ليؤكد عدم رغبتها في الاحتفاظ بالملغاشي أمادا الذي يترقب نهاية عقده شهر جوان والمغادرة من دون رجعة.

منصب ظهير أيسر مصدر قلق الإدارة

يبقى تدعيم الجهة اليسرى من الدفاع مصدر قلق الإدارة منذ مغادرة محمد لقرع قبل موسمين، حيث راهنت وقتئذ على الظهير الأيسر الشاب لاتحاد بلعباس شرفي، من دون أن تنجح في ضمه بسبب ورقة التسريح، لتفشل الموسم الحالي في جلب اللاعب بعد أن اختار الانضمام إلى اتحاد العاصمة، ليصبح هذا المنصب يؤرق الرئيس حمّار الذي يواصل البحث عن اللاعب المناسب بالمواصفات التي يريدها الطاقم الفني، خاصة أن التشكيلة مقبلة الموسم القادم على مشاركة إفريقية، بعد أن فشل بوطبة وإيبوزيدن في الإقناع.