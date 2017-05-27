أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

غلام ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة في أوروبا

نشر يوم 2017/05/27 292 0 كريم تيغرمت غلام ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة في أوروبا
أختير الدولي الجزائري فوزي غلام نجم نادي نابولي الإيطالي، ضمن تشكيلة أفضل اللاعبين الأفارقة في أوربا لموسم 2016-2017، في حين تواجد زميلاه في المنتخب الوطني سفيان هني ونبيل بن طالب ضمن التشكيلة الإحتياطية.

 تألق فوزي غلام مع فريقه نابولي الإيطالي على الصعيدين المحلي والأوربي بتقديمه لعشرة تمريرات حاسمة في جميع المنافسات إضافة لدوره الدفاعي طيلة الموسم، دفع بصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية لإختياره ضمن تشكيلتها المثالية لأحسن اللاعبين الأفارقة في أوربا، كما أشادت الصحيفة في ذات السياق بصاحب القدم اليسرى واعتباره قيمة ثابتة في تشكيلة فريقه، وأصبح غنيا عن التعريف في إيطاليا وحتى أوروبا.

غلام لم يكن الجزائري الوحيد في تشكيلة فرانس فوتبول، حيث تواجد في القائمة الإحتياطية لذات التشكيلة كل من سفيان هني حامل لقب الدوري البلجيكي، ونبيل بن طالب الذي قدم هو الآخر موسما مقبولا لأبعد الحدود في أول موسم له مع فريقه شالك الألماني.

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا