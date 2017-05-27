غلام ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة في أوروبا

تألق فوزي غلام مع فريقه نابولي الإيطالي على الصعيدين المحلي والأوربي بتقديمه لعشرة تمريرات حاسمة في جميع المنافسات إضافة لدوره الدفاعي طيلة الموسم، دفع بصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية لإختياره ضمن تشكيلتها المثالية لأحسن اللاعبين الأفارقة في أوربا، كما أشادت الصحيفة في ذات السياق بصاحب القدم اليسرى واعتباره قيمة ثابتة في تشكيلة فريقه، وأصبح غنيا عن التعريف في إيطاليا وحتى أوروبا.

غلام لم يكن الجزائري الوحيد في تشكيلة فرانس فوتبول، حيث تواجد في القائمة الإحتياطية لذات التشكيلة كل من سفيان هني حامل لقب الدوري البلجيكي، ونبيل بن طالب الذي قدم هو الآخر موسما مقبولا لأبعد الحدود في أول موسم له مع فريقه شالك الألماني.