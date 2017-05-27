بالصور انطلاق الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية

وعرفت اللحظات الأولى من الجمعية الانتخابية للجنة الأولمبية انسحاب المترشح والوزير الاسبق للشباب والرياضة سيد علي لبيب من سباق رئاسة اللجنة الأولمبية، لينحصر السباق بين مصطفى بيراف الرئيس المنتهية عهدته، وعبد الحكيم ذيب رئيس اتحادية ألعاب القوى.

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