بالصور انطلاق الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية

انطلقت أشغال الجمعية العامة الانتخابية للجنة الاولمبية صباح اليوم، بمقر اللجنة الاولمبية ببن عكنون وسط فوضى عارمة بسبب رفض بعض الاعضاء للشروط التي وضعها رئيس الجمعية العامة الانتخابية من أهمها عدم حمل الهواتف النقالة، أثناء الانتخابات و عدم حضور محضر قضائي.
وعرفت اللحظات الأولى من الجمعية الانتخابية للجنة الأولمبية انسحاب المترشح والوزير الاسبق للشباب والرياضة سيد علي لبيب من سباق رئاسة اللجنة الأولمبية، لينحصر السباق بين مصطفى بيراف الرئيس المنتهية عهدته، وعبد الحكيم ذيب رئيس اتحادية ألعاب القوى.
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