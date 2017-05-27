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الرابطة تعلن تأخير مباراتي الداربي العاصمي عن موعدهما !

نشر يوم 2017/05/27 1 0 عمر.ت الرابطة تعلن تأخير مباراتي الداربي العاصمي عن موعدهما !
أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، عن تأخير مباراة نصر حسين داي أمام إتحاد العاصمة لرسم الجولة 27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، بنصف ساعة عن ما كان مقرر من قبل.

ستلعب مباراة نصر حسين داي وإتحاد العاصمة، يوم الإثنين القادم، على الساعة 22.30 بدلا من 22.00 كما كان مقررا من قبل.

ورجت الرابطة سبب تأجيل المباراة إلى مشاركة الاتحاد العاصمة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم ضد كابس يونايتد من زيمبابوي،  يوم الأربعاء الفارط  بهراري، التي خسر فيها بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

 

كما تم تأخير  مقابلة محلية عاصمية أخرى بين  مولودية الجزائر و شباب بلوزداد لحساب نفس الجولة، إلى الساعة 22.30  بملعب 5 جويلية الأولمبي، بعد أن طلب رئيس مولودية الجزائر عمر غريب من رئيس الرابطة.  

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