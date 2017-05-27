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رشيد غزال ضمن قائمة لاعبين مرشحين لتعويض سيلفا في موناكو

نشر يوم 2017/05/27 1 0 عمر.ت رشيد غزال ضمن قائمة لاعبين مرشحين لتعويض سيلفا في موناكو
نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المتخصصة، قائمة تضم أسماء لاعبين لتعويض اللاعب البرتغالي لنادي موناكو، برناردو سيلفا، المتنقل إلى مانشيستر سيتي الانجليزي.

ومن بين هؤلاء الاسماء يتواجد نجم المنتخب الوطني وسط ميدان نادي ليون الفرنسي رشيد غزال رفقة عناصر شابة ناشطة في البطولة الفرنسية على غرار لاعب اونجي نيكولا بيبي ومالكوم من بوردو. 

وكانت بعض الاخبار قد راجت مؤخرا افادت ان لاعب المنتخب الوطني، سينتقل الى نادي الامارة الفرنسية، وأن "اتفاق مبدئي بين الطرفين" حسبما اوردته  قناة فرنسية. غير ان بعض المقربين من الدولي الجزائري نفوا الخبر.  

بالمقابل تشير تقارير أخرى أن نادي ليون يكون قد توصل الى اتفاق مع هذا عزال من اجل التعاقد معه لأربع سنوات.

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