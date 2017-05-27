إستقالة 6 أعضاء من المكتب التنفيذي المنتخبين حديثا للجنة الأولمبية

قدم ستة أعضاء من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية المنتخبين اليوم السبت بالجزائر، استقالتهم للاحتجاج على الظروف التي جرت فيها عملية الانتخاب، حسب ما علم لدى المعنيين بالأمر.

ويتعلق الأمر برؤساء اتحاديات رفع الأثقال، العربي عبد اللاوي، والسباحة محمد حكيم بوغادو، وتنس الطاولة الشريف درقاوي، والدراجات مبروك قربوعة وكرة السلة علي سليماني والبادمنتون مسعود زبيري.

ففي بيان موقع من طرف الأعضاء الستة المستقيلين، يقول المعنيون بأنهم لا يعترفون لا بالطريقة ولا بتركيبة هذا المكتب "الذين يعتبرونه غير قابل "لتمثيل الحركة الأولمبية الجزائرية''.

ويضيف البيان الموجه لرئيس لجنة الطعون مصطفي العرفاوي الذي عوض في هذا المنصب مصطفى بيراف ما يلي:"نطالب بتسجيل عدم موافقتنا واستقالتنا".

بيراف المنتهية عهدته أعيد انتخابه على رأس الهيئة الأولمبية بـ80 صوتا مقابل 45 لمنافسه عبد الحكيم ذيب رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، و11 بطاقة ملغاة.

أما المترشح الثالث سيد علي لبيب فقد انسحب من السباق قبل انطلاق أشغال الجمعية الانتخابية التي جرت في أجواء مكهربة، حيث ندد بتدخلات الإدارة المركزية للرياضة .

وأوضح رئيس الاتحادية الجزائرية للبادمينتون مسعود زبيري بأن قرار استقالته "لا رجعة فيه" وليس لها أي ارتباط بالعلاقة المتوترة بين اللجنة الأولمبية، ووزارة الشباب والرياضة".

ويقول زبيري ما يلي"قررنا رمي المنشفة للاحتجاج على الظروف التي جرت فيها الجمعية العامة التي لم تحترم المراحل الضرورية و خاصة فيما يتعلق بعملية الفرز. وستقوم بعض الأطراف بتقديم طعون أمام محكمة التحكيم الرياضي الجزائري".