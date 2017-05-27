أرسنال يتوج بكأس إنجلترا على حساب تشيلسي

تمكن فريق أرسنال من الظفر بكأس إنجلترا لكرة القدم للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه مساء اليوم السبت، على صاحب لقب هذا الموسم تشيلسي بهدفين لهدف في المواجهة التي احتضنها ملعب ويمبلي.

ودخل أرسنال المباراة بقوة، حيث نجح لاعبه التشيلي ألكسيس سانشيز في فتج باب التهديف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يباغت لاعب تشيلسي ديغو كوستا الجميع بهدف التعادل في الدقيقة 76، ليعود أرسنال أربعة دقائق بعد ذلك ليضيف لاعبه أرون رامسي هدف الفوز في الدقيقة 79.

وللاشارة فقد نال تشيلسي لقب البطولة هذا الموسم ، واحتل فريق أرسنال المركز الخامس في البطولة، ما أهله للعب الدوري الأوروبي الموسم المقبل.