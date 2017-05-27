زيري حمّار يعود وبول بوت يريد نقاط النصرية لرفع المعنويات

أخيرا عاد مهاجم اتحاد العاصمة زيري حمّار، إلى جو التدريبات مع بقية زملائه، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها والتي أبعدته عن الميادين لفترة معتبرة، خاصة وأنه اضطر إلى إجراء عملية جراحية على مستوى الغضروف، واكتفى حمّار بالعمل على انفراد في الأيام الأخيرة قبل أن يمنحه الطاقم الطبي أول أمس الضوء الأخضر للاندماج مع المجموعة، حيث تدرب بشكل عادي، وسيكون بإمكان الطاقم الفني الاعتماد على خدماته في اللقاء الذي سيجمع الاتحاد بنصر حسين داي سهرة الغد على ملعب 5 جويلية، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ27 من البطولة، وهي المباراة التي تمّ تأجيلها إلى 22:30 سا، ويسعى المدرب بول بوت وأشباله خلال داربي النصرية إلى تدارك الخسارة التي تعرضوا لها في زيمبابوي أمام كابس يونايتد في رابطة الأبطال، لرفع المعنويات قبل المواجهة القوية التي تنتظرهم أمام الزمالك المصري في إطار الجولة الثالثة من دوري مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، وحسب تقارير مصرية صادرة أمس فإن إدارة الزمالك تقدمت بطلب للسلطات الأمنية للسماح بحضور 10 آلاف متفرج، إلا أن السلطات الأمنية تصرّ على 5 آلاف فقط، فيما لم يتم الرد بعد على طلب نقل المباراة من ملعب برج العرب إلى استاد بتروسبورت، ومن المنتظر أن يتم الفصل النهائي في هذه المسألة اليوم.