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دورتموند يفوز على اينتراخت فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا

نشر يوم 2017/05/27 48 0 ياسين مبروكي دورتموند يفوز على اينتراخت فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا

 توج بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، بكأس ألمانيا بعدما  تمكن من الفوز على اينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية  التي احتضنها ملعب برلين الأوليمبي.

وتعد هذه المرة الرابعة في تاريخ النادي، التي يتمكن فيها من حصد اللقب عقب   مواسم 1964  - 1965 ، و1988 - 1989 ، و2011-2012.

وعن اهداف اللقاء فسجل أولها لدورتموند عثمان ديمبلي قي الدقيقة 8، وسجل هدف التعادل لفرانكفورت ريبيتش، قبل أن يحسم دورتموند نتيجة اللقاء بهدف الفوز في الدقيقة 67 عن طريق الاعب الغابوني أوباميونغ.

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