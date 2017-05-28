غولام ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية في أوروبا هذا الموسم

اختير الظهير الأيسر الدولي الجزائري فوزي غولام، ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة المحترفين في مختلف الدوريات الأوروبية هذا الموسم، حسب القائمة التي أعدتها صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، وجاء اختيار غولام ضمن التشكيلة الإفريقية بعد الموسم الرائع الذي قدمه رفقة فريقه نابولي الإيطالي في كل المنافسات، وهو الذي نصب نفسه نجما فوق العادة في فريقه وواحدا من أفضل اللاعبين في منصبه في إيطاليا وأوروبا عموما، حيث يعتبر أفضل مدافع ممرر حاسم في «الكالتشيو» الإيطالي بـ10 تمريرات حاسمة قبل جولة عن نهاية موسم «السيري أ«، الذي سيسدل الستار عنه، اليوم، بإجراء الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة التي ستشهد مواجهة حاسمة لغولام ونابولي أمام المضيف سامبدوريا، أين يتحتم عليهم الفوز وانتظار هزيمة أو تعادل روما أمام جنوى لخطف مركز وصافة الدوري الإيطالي، والمؤهل مباشرة إلى رابطة أبطال أوروبا الموسم القادم.

بدورهما حجز الثنائي الدولي الجزائري سفيان هني ونبيل بن طالب مكانتيها ضمن تشكيلة الفريق الرديف للاعبي القارة السمراء المحترفين في القارة العجوز لذات الصحيفة، وهذا بعدما قاد الأول فريقه أندرلخت إلى التتويج بلقب الدوري البلجيكي وتوج بجائزة أفضل ممرر حاسم في الدوري المحلي بـ14 تمريرة حاسمة، وكذا جائزة أفضل هدف في الموسم، كما نجح في بلوغ ربع نهائي منافسة الدوري الأوروبي لكرة القدم الذي أقصي فيه على يد مانشستر يونايتد الانجليزي، بينما نصب الثاني نفسه واحدا من نجوم نادي شالك الألماني الذي التحق به مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة من نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي، قبل تفعيل بند شراء العقد قبل حوالي شهرين مقابل 19 مليون أورو، وسجل بن طالب 7 أهداف هذا الموسم منها 5 في الدوري الألماني وهدفان في «اليوروبا ليغ»، التي أقصي من دورها ربع النهائي على يد منشط النهائي أجاكس أمستردام الهولندي.