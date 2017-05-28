بالصور.. هذه هي الحسناء زوجة بن زيمة السرية

"كورا غورتييه" عارضة الأزياء الفرنسية التي عرفت كيف تقنع بن زيمة بالزواج وأنجبت منه طفلا منذ أسبوعين تقريبا، تبلغ من العمر 26 سنة ،من جزيرة "مارتينيك" التي تقع في شرق البحر الكاريبي وتابعة إداريا لفرنسا، تعمل كعارضة أزياء في إنجلترا وتعيش في لندن، إلا أنها تنتقل الى مدريد من أجل اللقاء بلاعب ريال مدريد

تعرف بن زيمة على زوجته في ربيع السنة الماضية، ولكنه أبقى علاقته بها سرية، ولم يعلن عنها بصفة رسمية حيث يفضل اللاعب الفرنسي ذو الاصول الجزائرية إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن عدسات المصورين، وقبل الزواج من عارضة الازياء الفرنسية كان على علاقة مع مغنية "البوب" الأمريكية ريهانا التي ظهر معها في عدة مناسبات بالإضافة إلى والدة ابنته "ميليا"، التي أنهى علاقته بها بعد ولادة طفلته الأولى.