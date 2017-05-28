ديب يشكك في نزاهة إنتخابات اللجنة الأولمبية ويتهم رئيس لجنة الترشيحات

وأرجع ديب سبب خسارته في إنتخابات اللجنة الأولمبية، لغياب النزاهة في تسيير الجمعية العامة الإنتخابية للجنة الأولمبية، مؤكدا وجود تجاوزات خارقة، وقال في هذا الخصوص في تصريح مقتضب ل"النهار": "أقول صراحة أنه لم تكن هناك نزاهة في تسيير هذه الإنتخابات"، وأضاف: "طالبنا حضور محضر قضائي لإعطاء مصداقية أكبر لهذه الإنتخابات لكنهم رفضوا، كما رفضوا مقترحنا في حضور ممثل عن وزارة الشباب والرياضة"، وتابع ديب قائلا: "هناك إتحاديتين لم يكن يحق لهما التصويت، وهما إتحادية الملاكمة التي سحبت الثقة من رئيسها، وإتحادية المسايفة التي لم تعقد جمعيتها العامة العادية".

من جهة أخرى وجّه رئيس لجنة ألعاب القوى إتهاماته لرئيس لجنة الترشيحات حيث قال بشأنه: "في الفرز رأيت بوعريفي يقوم بالشطب في أوراق الإنتخاب وعندما كلمته، قال لا أقوم بشيء، ليس لديه الحق في ذلك"، وأكد عبد الحكيم ديب عدم سكوته عن ما حدث متوعدا بالجوء للطعن: "هذه الإنتخابات ليست نزيهة، وسأتقدم بطعن للجهات المختصة".