بالفيديو.. لفقي يعلن استعداده لشراء أسهم في اتحاد الحراش ورئاسة النادي الهاوي

وكشف مزيان لفقي، أن حديثا جمعه بالرئيس مانع الذي أكد له أنه فتح رأس مال الشركة، وقال لفقي في هذا الشأن: "تحدثت مع مانع وأخبرني بأنه فتح رأس مال الشركة، أنا أصدقه هذه المرة"، وأضاف: "هناك أربعة مستثمرين سيدخول في الشركة بمجرد طرح الأسهم".

وأكد ذات المتحدث جاهزيته لشراء كل الأسهم التي ستكون متاحة قائلا: "أنا جاهز وأعلمت المسؤولين في النادي أني على إستعداد لشراء كل ما سيقترحونه علي"، في المقابل نفى لفقي رغبته في رئاسة النادي المحترف مفضلا عليه النادي الهاوي، وقال في هذا الشأن: "أنا كنت واضحا منذ البداية، أطمح لرئاسة النادي الهاوي لأني أري أنه هو الأساس"، كما شدد لفقي على ضرورة الإلتفاف حول إتحاد الحراش في الفترة الحالية لإنقاذه من السقوط وإعادته لمكانته الحقيقة الموسم المقبل، عن طريق الإصلاحات التي يطمح لتجسيدها في الفريق.