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طعن جماعي لرؤساء الإتحاديات الرياضية ضد خروقات إنتخابات اللجنة الاولمبية

نشر يوم 2017/05/28 339 0 يونس رزيق طعن جماعي لرؤساء الإتحاديات الرياضية ضد خروقات إنتخابات اللجنة الاولمبية
ندد 38 عضوا قانونيا للجمعية العامة للجنة الأولمبية والرياضية بـ "الخروقات الخطيرة " التي واكبت عملية تجديد الهيئة التنفيدية للجنة الأولمبية التي جرت يوم أمس بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة الإنتخابية ، حيث تقدم 38 عضو بطعون جماعية أدانوا فيها المهزلة الانتخابية التي قادها رئيس لجنة الترشيحات و عضو المكتب التنفيذي المنتهية عهدته، رابح بوعريفي، بهدف التلاعب بالعملية الانتخابية لصالح شخص واحد و هو الرئيس المنتهية عهدته" مصطفى بيراف.

و يضيف الشاكون بأن هذا "الفضح الذي تدعمه شهادات المشاركين و كاميرات  التلفزة الحاضرة خلال الجمعية الانتخابية، يبين مدى الغش والخداع المعتمدين  خلال عملية الفرز".

و من بين "الخروقات المسجلة" و التي عددها المحتجون، "غياب واضح للبطاقية  الانتخابية (قائمة أعضاء الجمعية العامة) و عدم وضعها تحت تصرف المترشحين،  غياب قائمة المترشحين، المحضر القضائي أو الملاحظون، وتواجد الرئيس المنتهية  عهدته ضمن لجنة الطعون، غداة انعقاد الجمعية العامة العادية".

كما لاحظ أصحاب الشكوى في بيانهم، "خروقات و مخالفات أخرى" منها المعزل الذي  لم يكن مطابقا (غياب الستار)، بالإضافة إلى الضغوط و التهديدات و الاعتداءات  الجسدية المفروضة على أعضاء الجمعية العامة، ورفض تنصيب مكتب تصويت منتخب من  بين أعضاء الجمعية العامة رغم الطلب المقدم من طرف الحاضرين".

و لدى اتصالهم برئيس لجنة الطعون للجمعية العامة الانتخابية، مصطفى العرفاوي  الذي عوض في هذا المنصب مصطفى بيراف، رفض المحتجون هذه "المهزلة الانتخابية،  مطالبين في نفس الوقت بعدم تزكيتها كون العملية الانتخابية تخللها الغش و  التحايل، و تنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة طبقا للقانون الأولمبي و قيم  الأولمبياد التي تعتمد على الحياد و مبادئ المساواة و معاملة المترشحين  بشفافية خلال كل مراحلها".

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