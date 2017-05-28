بيراف يقصف بالثقيل ويتحدث لأول مرة عن الوزير ولد علي

ونزل مصطفى بيراف ظيفا على قناة النهار ظهيرة اليوم بعد إعادة إنتخابه على رأس اللجنة الاولمبية الجزائرية لعهدة جديدة تمتد إلى غاية عام 2021 ، مؤكدا على نزاهة أشغال اللجنة الإنتخابية التي عرفت فوزه بالأغلبية الساحقة بعد تجديد الثقة من طرف أعضاء الجمعية العامة خلال الأشغال التي إختتمت أطوارها في ظروف إيجابية وأخوية –حسب مصطفى بيراف – ووفقا للوائح والقوانين التي تنص عليها اللجنة الأولمبية .

بعض الأطراف إستعملت العنف للتأثير على الإنتخابات

وندد رئيس اللجنة الاولمبية بالأحداث المؤسفة التي شهدتها أشغال الجمعية الإنتخابية أمسية السبت بعد دخول بعض الأعضاف في مناوشات قبل إنطلاق العملية الإنتخابية موضحا : " البعض من الحظور إستعملوا العنف من أجل التأثير على نزاهة العملية الإنتخابية، لكن لا يمكن أن نرد عليهم الآن لأننا في شهر رمضان الفضيل".

الطعون التي تقدم بها رؤساء الإتحاديات غير قانونية

وفيما يخص الطعون التي تقدم بها رؤساء الإتحاديات الرياضية ضد خروقات إنتخابات اللجنة الاولمبية أكد مصطفى بيراف أن هذه الطعون ليست قانونية بما أن اللجنة المكلفة بالطعون إختتمت أشغال الجمعية العامة في ظروف إيجابية مع مصادقة كامل اللجان عيها ، بمن فيهم المترشح ديب اللذي هنئني على الفوز بعد نهاية الأشغال .

لدي أسرار خطيرة قد تضر الرياضة الجزائرية

وهدد بيراف رؤساء الإتحادات الذين تقدموا بطعون لدى لجنة المنازعات التابعة للجنة الأولمبية بأنه سيكشف أسرارا خطيرة قد تعصف بالرياضة الجزائرية ، مفضلا التكتم في هذا الخصوص من أجل المصلحة العامة للبلاد .

هناك أطراف لديها مصالح سياسية ترفض بيراف في اللجنة الأولمبية

وطرح بيراف العديد من علامات الإستفهام حول ردة فعل أعضاء اللجنة الأولمبية الذين هنؤوه على فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية ، لتنقلب موقفهم مباشرة بعد إستدعائهم لإجتماع طارئ في مقر وزارة الشباب والرياضة بمبنى 1 ماي بالعاصمة قائلا : " هناك نقطة إستفهام في هذا الموضوع فبعد إنتهاء أشغال الجمعية الإنتخابية تنلقيت العديد من التهاني ، قبل أن يتم إستدعاء الأعضاء لإجتماع طارئ في أول ماي ، ودفعهم للإمضاء على الطعون التي تفتقد للصبغة القانونية ،هذمه المناورات جائت من أطراف يرغبون في إحتلال الرياضة الجزائرية ولديهم أغراض سياسية".

أنا أعترف بشخص واحد فقط.. رئيس الجمهورية

وردا على التكتلات التي يقودها وزير الشباب والرياضة الهاي ولد علي ضد رئيس اللجنة الاولمبية قال بيراف : " أنا أعترف بشخص واحد فقط هو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أعاد السلم والأمان للبلاد " .



