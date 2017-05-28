بالفيديو... هدف رائع من محرز في مرمى أتليتيكو ويلقى التحية من رونالدينو

سجل الدولي الجزائري رياض محرز هدف رائع في مرمى أتليتيكو مدريد أمسية اليوم في المباراة الإستعراضية لتوديع ملعب فيسانتي كالديرون معقل نادي أتليتيكو مدريد الإسباني .

ولعب محرز في فريق نجوم العالم أمام نادي أتليتيكو مدريد حيث زامله كل من البرازيلي رونالدينيو، الهولندي سيدورف والإسباني ماندييتا ،

وتمكن رياض محرز من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ 41 من عمر المباراة بعد سلسلة من المراوغات داخل منطقة العملايات الخلاصة بفريق" البلانكوروخو" ليشاركه إحتفاليته بالهدف الأسطورة البرازيلية رونالدينيو الذي لعب في فريق واحد مع رياض محرز .