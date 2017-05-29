ماضوي يعلن حالة استنفار بعد فوز العميد وجحنيط يطالب حمّار بأجوره الثمانية

جاء الفوز الذي حققته مولودية الجزائر أول أمس أمام بلوزداد، ليقلص الفارق عن وفاق سطيف إلى 4 نقاط، وفرض ضغط حقيقي على التشكيلة السطايفية، المطالبة بالعودة بالفوز في ملعب الوحدة المغاربية أمام بجاية، إذا أرادت لعب المواجهة الموالية أمام اتحاد الجزائر بعيدا عن الضغوطات، خاصة أن الاتحاد سيحضر إلى سطيف في هذه الحالة في ثوب المنافس على اللقب، وهو ما يزيد من مسؤولية الطاقم الفني واللاعبين تحسبا لمواجهة بجاية وضمان خطوة كبيرة نحو التتويج، خاصة أن العميد تنتظره خرجة محفوفة بالمخاطر إل غليزان.

وقد سارع المدرب ماضوي إلى استنفار لاعبيه مباشرة بعد نهاية مواجهة العميد أمام بلوزداد، حيث ذكّرهم بتقلص الفارق إلى 4 نقاط وحثهم على التحلي بالإرادة والجدية للحفاظ على الصدارة في المباريات الثلاث المتبقية، وكان المدرب ماضوي الأكثر شعورا بالخطر الذي يحدق بفريقه، حيث ظل منذ نهاية مباراة شبيبة الساورة يؤكد مرارا وتكرارا أن فريقه لازال لم يضمن اللقب وأن الأمور الجادة لحسم اللقب تلعب في ملعب بجاية ثم أمام اتحاد العاصمة، وحاول إقناع أشباله بضرورة التحضير الجيد لهذه المباراة المصيرية، وأعلن حالة استنفار في التدريبات بعد أن وجه خطابا شديد اللهجة حمل فيه اللاعبين مسؤولية التهاون واللامبالاة.

حمّار يراهن على صرف أجرة شهرية لبعث الروح وسط التعداد

يتحرك الرئيس حسان حمّار في جميع الاتجاهات من أجل إيجاد الغلاف المالي الكافي لتغطية صرف أجرة شهرية لكل لاعب، قبل التنقل إلى بجاية، بعد أن راهن على التعجيل في توقيع عقد "جازي" نهاية الأسبوع، من أجل الإسراع في الحصول على عائدات العقد، حيث ينتظر موعد الإثنين مع مسؤولي الشركة لترسيم التوقيع وضمان الأموال، ومن ثم إمكانية اقتراض الأموال لصرف الأجرة، والتي يراهن عليها لإعادة بعث الروح وسط التعداد وضمان دخولهم بقوة لكسب النقاط الثلاث في المباراة القادمة.

جحنيط يطالب بأجوره الشهرية الثمانية

كشفت مصادر مقربة من الشاب جحنيط، أن اللاعب تحدث إلى الرئيس حمّار بخصوص مستحقاته العالقة، والتي تعود إلى 8 أشهر، حيث طالب اللاعب بأمواله وأكد أنه في أمس الحاجة إليها ولم يعد يطيق الصبر أكثر، خاصة أن جحنيط ازداد استياء حين علم أن بعض العناصر تلقت أموالها إلى غاية الأجرة الشهرية السابعة، رغم أنه اللاعب الأكثر مشاركة داخل التعداد وهداف التشكيلة، وقد وعده الرئيس حمّار بتسوية وضعيته حين دخول الأموال. تجدر الإشارة إلى أن جحنيط يحظى باهتمام عدة نوادي محلية ومن البطولة التونسية.

اتحاد العاصمة يريد استعادة بورديم ويلهب المنافسة

تواصل إدارة اتحاد العاصمة استهداف أي لاعب تستهدفه إدارة وفاق سطيف، فبعد الظهير الأيسر شريفي الذي تمكنت إدارة حداد من خطفه، جاء الدور هذه المرة على الوسط الهجومي الشاب بورديم، الذي بقي محل اهتمام الإدارة السطايفية منذ فترة طويلة ليكون خليفة للوسط الهجومي جابو، لتتفاجأ بدخول إدارة اتحاد العاصمة في محادثات مع إدارة الساورة من أجل استعادة بورديم، خاصة أن الأخير لا يعارض الفكرة.

كنيش يتصل ويؤكد التحاقه اليوم بالتدريبات

اتصل المدافع الشاب كنيش بالإدارة التي ظلت طيلة الأيام السابقة تحاول الاتصال به من دون جدوى، حيث طمأن المدافع كنيش بعد عودته إلى أرض الوطن وأكد أنه سيلتحق بالتدريبات بداية من سهرة اليوم ومباشرة التحضيرات تحسبا لمواجهة مولودية بجاية، وكان غياب كنيش غير مبرر حسب الطاقم الفني، وأثار غضب المدرب ماضوي الذي توعّد بعدم الرهان عليه.