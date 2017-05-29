روراوة في قلب فضيحة مالية ل"الكاف" وأحمد أحمد يأمر بفتح تحقيق

أمر الملغاشي أحمد أحمد بفتح تحقيق موسع في ملفات اللجنة المالية خلال الأربع السنوات الأخيرة، وهي اللجنة التي تولى محمد روراوة رئاستها، حيث يشكك الرئيس الجديد ل"الكاف" في تورط الأخير في تجاوزات الرئيس السابق للهيئة الكروية الإفريقية الكامروني عيسى الذي بسط هيمنته على كرسي الرئاسة لحوالي 28 عاما كاملا، حسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية مصرية.

وسيتكلف رئيس اللجنة المالية الحالي ل"الكاف"، ورئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، بالتحقيق في القضية خاصة بعدما ألمح الرجل الأول في الهيئة الكروية الإفريقية إلى تحصله على أدلة تدين حياتو وروراوة بالأخص تلك المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني للبطولات الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن شأن هذه الأدلة أن تورط أيضا روراوة.

وكان رئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم قد طالب روراوة بتقديم ملفات للرأي العام من أجل توضيح ما قدمه ل"الكاف" خلال السنوات التي تولى فيها اللجنة المالية وهذا قبل انتخابات ذات الهيئة.