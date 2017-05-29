أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

روراوة في قلب فضيحة مالية ل"الكاف" وأحمد أحمد يأمر بفتح تحقيق

نشر يوم 2017/05/29 8659 0 سميرة.ل روراوة في قلب فضيحة مالية ل"الكاف" وأحمد أحمد يأمر بفتح تحقيق
يشك رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أحمد أحمد، في تورط رئيس "الفاف" السابق محمد روراوة في تجاوزات مالية خلال فترة توليه اللجنة المالية ل"الكاف".

أمر الملغاشي أحمد أحمد  بفتح تحقيق موسع في ملفات اللجنة المالية خلال الأربع السنوات الأخيرة، وهي اللجنة التي تولى محمد روراوة رئاستها، حيث يشكك الرئيس الجديد ل"الكاف" في تورط الأخير في تجاوزات الرئيس السابق للهيئة الكروية الإفريقية الكامروني عيسى الذي بسط هيمنته على كرسي الرئاسة لحوالي 28 عاما كاملا، حسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية مصرية.

وسيتكلف رئيس اللجنة المالية الحالي ل"الكاف"، ورئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، بالتحقيق في القضية خاصة بعدما ألمح الرجل الأول في الهيئة الكروية الإفريقية إلى تحصله على أدلة تدين حياتو وروراوة بالأخص تلك المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني للبطولات الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن شأن هذه الأدلة أن تورط أيضا روراوة.

وكان رئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم قد طالب روراوة بتقديم ملفات للرأي العام من أجل توضيح ما قدمه ل"الكاف" خلال السنوات التي تولى فيها اللجنة المالية وهذا قبل انتخابات ذات الهيئة.

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا