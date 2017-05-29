بالفيديو.. هكذا تهافت الإسبان على محرز

وشارك محرز في المباراة الوداعية لملعب "فيسنتي كالديرون" في العاصمة الإسبانية مدريد أمس الأحد، إلى جانب نجوم عالميين ضد نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، وتمكن أفضل لاعب في القارة الإفريقية لسنة 2016 من تسجيل هدف في الدقيقة 41 من المباراة في المباراة التي انتهت بفوز فريق "نجوم عالم كرة القدم" الذي لعب فيه محرز إلى جانب رونالدينيو، وفورلان وسيدورف وآخرون ب5 أهداف مقابل 4 أهداف لصالح "بلانكو روخي".

وتهافت عدد من الجماهير التي كانت متواجدة في ملعب "فيسنتي كالديرون" على اللاعب الجزائري الوحيد الذي كان متواجدا فوق أرضية الميدان، وبالأخص الأطفال وهذا بعد المباراة من أجل الحصول على توقيعه وأخذ صورا تذكارية معه، ونزل محرز عند طلب الجميع.