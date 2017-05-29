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الترجي التونسي يريد خطف جابو من الوفاق والأتراك يدخلون السباق

نشر يوم 2017/05/29 2070 0 كريم تيغرمت الترجي التونسي يريد خطف جابو من الوفاق والأتراك يدخلون السباق
جدد الترجي الرياضي التونسي، إهتمامه بنجم وفاق سطيف عبد المؤمن جابو، ويرغب بشدة في ضمه اليه هذا الصيف، إلا أن مهمته لن تكون سهلة في ظل دخول عدة أندية تركية السباق على خدمات جابو.

  ولازال جابو المطلب الأساسي للترجي التونسي، حيث جدد المدير الرياضي للفريق رياض بنور إتصالاته بنجم وفاق سطيف، في محاولة أخرى منه لإقناع اللاعب الفريق في الموسم المقبل، لكن الدولي الجزائري غير متحمس لهذه الفكرة للعديد من الإعتبارات، أهمها رغبته في مواصلة مشواره مع الوفاق من جهة، وتخوفه من انقلاب جماهير فريقه السابق النادي الإفريقي عليه، في حال إنتقاله للترجي، نظرا للحساسية الموجودة بين الفريقين.

 من جهة أخرى يتواجد صانع ألعاب الوفاق عبد المؤمن جابو، محل إهتمام الأندية التركية، والتي تبدو الأكثر إصرارا على ضم اللاعب، خاصة بعد أن نال جابو ثقة الناخب الجديد لوكاس ألكاراز، وأبدت ثلاثة أندية تركية رغبتها في التعاقد مع اللاعب حسب الصحافة التركية التي لم تكشف عن هوية هذه الاندية، إلا أن إحداها ضمنت الصعود هذا الموسم للقسم الأول، عبرت عن إستعدادها دفع ما قيمته 300 ألف أورو لإقناع اللاعب وفريقه على اتمام الصفقة.      

 

 

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