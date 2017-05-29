المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات يواجه الأردن تحضيرا لكأس إفريقيا 2018

وتلقت سيدات الخضر لكرة القدم، دعوة من المنتخب الأردني سيدات لخوض تربص تحضيري بالعاصمة الأردنية عمان، تتخلله مبارتين وديتين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المسؤول الإعلامي للمنتخب النسوي الأردني ينال مالكوش، وجاءت هذه الدعوة من طرف الإتحاد الأردني، بعد وقوفه على نجاح التربص الأول الذي جمع المنتخبين خلال شهر فيفري المنصرم بعمان.

وحسب ذات المصدر فإن الإتحادية الجزائرية لكرة القدم قبلت الدعوة، مع إجراء اللقائين الوديين يومي 16 و19 جوان المقبل، ودخل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم منذ أمس الأحد، في تربص تحضيري بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى والذي سيتواصل إلى غاية الفاتح من شهر جوان المقبل، تحضيرا لمنافسات الرسمية المقبلة.