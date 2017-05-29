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بالفيديو.. الرجل الطائر يحمل كرة نهائي كأس البرتغال

نشر يوم 2017/05/29 2387 0 سميرة.ل بالفيديو.. الرجل الطائر يحمل كرة نهائي كأس البرتغال
حمل شخص على متن طائرة بدون طيار، كرة انطلاق نهائي كأس البرتغال أمس الأحد الى أرضية ميدان الملعب الوطني بلشبونة، وقدمها للحكم ليعلن على بداية المباراة

 قامت اللجنة المنظمة لنهائي لكأس البرتغال بانزال كرة ضربة بداية مباراة الكأس التي جمعت مساء أمس الأحد بنفيكا بفريق فيكتوريا غيماراش، عن طريق رجل طائر، كان يمتطي طائرة بدون طيار وقام بمنحها إلى الحكم الذي أعلن بدوره على بداية المباراة، وتحدى الرجل الطائر الأجواء وصعوبتها وتمكن من الوصول إلى أرض الملعب ويسلم الكرة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشهد مبارة حدثا مماثلا.

وتوج بنفيكا بالكأس على حساب غيماراش بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، ليحصد الثنائية هذا الموسم بعدما توج بلقب الدوري البرتغالي الممتاز.

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