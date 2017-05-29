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الرابطة تبرمج 6 مباريات من الجولة الـ"29" على الساعة الخامسة

نشر يوم 2017/05/29 638 0 يونس رزيق الرابطة تبرمج 6 مباريات من الجولة الـ"29" على الساعة الخامسة
برمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم، مباريات الجولة الـ 29 من البطولة الوطنية، والتي تتزامن مع شهر الصيام على الساعة الخامسة مساء، بالنسبة للقاءات التي تشهد صراعا بين الأندية التي تلعب آخر حظوظها من أجل تحقيق أمل البقاء في حظيرة الكبار.

كشفت الرابطة الوطنية المحترفة، عن برنامج الجولة المقبلة المزمع إجرائها في السابع من شهر جوان المقبل، والتي ستشهد إجراء 6 لقاءات في نفس التوقيت على الساعة الـ 17:00 مساء، من أجل تفادي التلاعب في النتائج خصوصا بالنسبة للأندية المعنية بالسقوط .

وفضلت الرابطة المحترفة برمجة مبارتي إتحاد العاصمة أمام إتحاد بلعباس، وشبيبة الساورة أمام مولودية وهران على الساعة 22:30 ليلا، بما ان الأندية الأربعة ضمنت بقائها بصفة رسمية في القسم الأول .

برنامج الجولة الـ 29 من الرابطة المحترفة الأولى:

الأربعاء 07 جوان 2017

سريع غيليزان – مولودية الجزائر 17:00

شباب بلوزداد – إتحاد الحراش 17:00

شباب قسنطينة – شباب باتنة 17:00

دفاع تاجنانت – نصر حسين داي 17:00

شبيبة الساورة – مولودية وهران 22:30

مولودية بجاية – وفاق سطيف 17:00

إتحاد العاصمة – إتحاد بلعباس 22:30

أولمبي المدية – شبيبة القبائل17:00

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