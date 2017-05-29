الرابطة تبرمج 6 مباريات من الجولة الـ"29" على الساعة الخامسة

كشفت الرابطة الوطنية المحترفة، عن برنامج الجولة المقبلة المزمع إجرائها في السابع من شهر جوان المقبل، والتي ستشهد إجراء 6 لقاءات في نفس التوقيت على الساعة الـ 17:00 مساء، من أجل تفادي التلاعب في النتائج خصوصا بالنسبة للأندية المعنية بالسقوط .
وفضلت الرابطة المحترفة برمجة مبارتي إتحاد العاصمة أمام إتحاد بلعباس، وشبيبة الساورة أمام مولودية وهران على الساعة 22:30 ليلا، بما ان الأندية الأربعة ضمنت بقائها بصفة رسمية في القسم الأول .
برنامج الجولة الـ 29 من الرابطة المحترفة الأولى:
الأربعاء 07 جوان 2017
سريع غيليزان – مولودية الجزائر 17:00
شباب بلوزداد – إتحاد الحراش 17:00
شباب قسنطينة – شباب باتنة 17:00
دفاع تاجنانت – نصر حسين داي 17:00
شبيبة الساورة – مولودية وهران 22:30
مولودية بجاية – وفاق سطيف 17:00
إتحاد العاصمة – إتحاد بلعباس 22:30
أولمبي المدية – شبيبة القبائل17:00
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