حمري يكلف محاميا بإيداع شكوى ضد «الفاف» والرابطة لدى المحكمة الرياضية الدولية

أكدت مصادر قريبة من بيت سريع غليزان، أن رئيس الفريق محمد حمري كلف أحد المحامين المعتمدين بولاية غليزان، صبيحة أمس، بإعداد ملف شامل عن العقوبات المسلطة على السريع بداية الموسم، من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم بإيعاز من الاتحادية، والمتمثلة في خصم ست نقاط كاملة من رصيده بسبب عدم تسويته لمستحقات لاعبي الموسم الماضي في الآجال القانونية، وكذلك عدم خوضه لقاء الجولة الأولى من الموسم أمام نصر حسين داي، وهذا تحسبا لإيداع شكوى رسمية ضد الرابطة والاتحادية على مستوى المحكمة الرياضية الدولية.

وحسب مصادرنا، فإن نهاية مهلة الأسبوع التي منحها حمري للقائمين على كرة القدم الجزائرية بإعادة النظر في تلك العقوبات، من دون أي تحرك منهم، حتّم على المسؤول الأول عن الجهاز الإداري لفريق أسود مينا المرور للخطوة الموالية والأخيرة، وهي طرق أبواب المحكمة الرياضية الدولية، التي تبقى كل الآمال معلقة عليها لإنصاف السريع والمساهمة في استعادته لحقوقه المهضومة.

وحسب مصادرنا دائما فإن الشكوى التي سيقدمها محامي السريع أمام المحكمة الرياضية الدولية بداية الأسبوع المقبل بسويسرا، تخص النقاط الستة كاملة التي تصر إدارة السريع على استرجاعها، معتبرة أنها سلبت عنوة من الفريق وبدون أي وجه حق.

الإجراءات ستأخذ بعض الوقت لكن القضية قضية «نيف»

وعلى العموم، فإن لجوء إدارة الرئيس محمد حمري إلى المحكمة الرياضية الدولية قد يراه الكثيرون خطوة متأخرة، على اعتبار البطولة على مشارف النهاية، وهذا بالنظر إلى أن دراسة «التاس» لقضية السريع قد تأخذ الكثير من الوقت، ولكن إدارة السريع يبقى له رأي آخر، حيث ترى أن هذه القضية أصبحت قضية مبدأ والسريع لن يخسر أي شيء من المراهنة عليها لاسترجاع حق السريع اليوم أو غدا، المهم إثبات الظلم الذي تعرض له هذا الموسم من قبل القائمين على الكرة الجزائرية.

مواجهة المولودية يوم 7 جوان على الساعة الخامسة

على صعيد آخر، أفرجت الرابطة الوطنية لكرة القدم عن البرنامج الكامل لمباريات الجولة الـ28 من الرابطة المحترفة الأولى لهذا الموسم، من بينها لقاء السريع مع ضيفه مولودية العاصمة، والذي سيجرى رسميا يوم الأربعاء السابع من شهر جوان الداخل، بداية من الساعة الخامسة مساء على أرضية ملعب الشهيد زوقاري الطاهر بغليزان، فيما اختارت إدارة السريع ملعب واد رهيو لاحتضان لقاء رديفي الفريقين الذي سينطلق في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.