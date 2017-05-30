رئيس نابولي يرفض رفع أجرة غولام فوق 2.5 مليار شهريا

سيكون اليومين المقبلين حاسمين لمستقبل الظهير الأيسر الدولي الجزائري فوزي غولام، رفقة فريقه نابولي الإيطالي، حيث كشفت صحيفة «إيل ماتينو» الإيطالية أن اجتماعا حاسما وأخيرا سيجمع رئيس الفريق، «أوريليو دي لورينتيس»، بوكلاء أعمال الدولي الجزائري، وعلى رأسهم شقيقه، لمحاولة التوصل إلى أرضية اتفاق بخصوص تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي شهر جوان من سنة 2018.

وأكدت ذات الصحيفة أن وكلاء أعمال اللاعب السابق لنادي سانت إيتيان الفرنسي يطالبون بأجرة سنوية تبلغ 2.5 مليون أورو من أجل تجديد العقد مع نادي الجنوب الإيطالي لأربعة مواسم إضافية، تمتد إلى غاية سنة 2022، وهذا بعدما شعر هؤلاء بالظلم الكبير الذي تعرض له الدولي الجزائري الذي لم ينل أي زيادة في أجرته التي تبلغ حاليا 900 ألف أورو سنويا منذ التحاقه بصفوف النادي شهر جانفي من سنة 2014.

هذا وكشف المصدر ذاته أن الرئيس «دي لورينتيس» يرفض تقديم عرض يفوق عرضه السابق، الذي يمثل ضعف الأجرة السنوية التي يتحصل عليها غولام حاليا، أين عرض عليه أجرة سنوية تبلغ 1.8 مليون أورو، ما يعادل حوالي 30 مليار سنتيم، وهو ما سيعمل على إقناع وكلاء أعمال غولام بقبوله عند اجتماع الطرفين خلال اليومين المقبلين. إلى ذلك، أكدت صحيفة «الريبوبليكا» المحلية أن نادي ميلان لم يفقد الأمل في الاستفادة من خدمات ظهير الخضر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصا أنه لم يمدد عقده مع نابولي، وهي النقطة التي يتفاءل بها مسؤولو «الروسونيري»، الذين سيسعون خلال قادم الأيام للتحرك رسميا لمباشرة مفاوضات ضم اللاعب وقطع الطريق أمام الأندية المهتمة بخدماته، وعلى رأسها باريس سان جرمان الفرنسي.