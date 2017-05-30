داربي النصرية والاتحاد ينتهي بالتعادل

تعادل نصر حسين داي مع ضيفه اتحاد العاصمة بهدف لمثله في سهرة اليوم الاثنين، في المواجهة التي جمعتهما بملعب 5 جويلية الاولمبي برسم الجولة 27 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وسجل للنصرية الاعب مومباسا في الدقيقة 5 من الشوط الاول، وجاء رد الاتحاد ثلاث دقائق بعد ذلك عن طريق الاعب مزيان.

تعادل اليوم مكن الاتحاد من الوصول الى النقطة 44 في المركز الرابع في الرابطة المحترفة الاولى موبيليس، وراء كل من وفاق سطيف المتصدر ومولودية الجزائر الوصيف وصاحب المرتبة الثالثة اتحاد بلعباس، أما النصرية فقد رفعت رصيدها الى النقطة 38 في المركز الخامس مناصفة مع مولودية وهران وشبيبة الساورة .