ألكاراز عاد اليوم إلى الجزائر

ونشر الناخب الوطني صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وهو على متن الطائرة عائدا إلى الجزائر العاصمة بعدما قضى عدة أيام في اسبانيا رفقة عائلته، وكان إلى جانبه كل من مساعده خيسوس كاناداس، والمحضر البدني ميغوال أنخيل كامبوس، وأرفق ألكاراز الصورة بتغريدة كتب فيها: "في رحلة العودة الى الجزائر، مع أمل في بداية موفقة مع الخضر في تصفيات كأس افريقيا 2019".

ومن المنتظر أن ينطلق تربص المنتخب الوطني يوم 2 جوان المقبل، بمركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية، وسيكون المدرب الإسباني أمام اختبار حقيقي بمناسبة أول جولة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 أمام المنتخب الطوغولي وقبلها مواجهة المنتخب الغيني الودية.