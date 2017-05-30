أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

ألكاراز عاد اليوم إلى الجزائر

نشر يوم 2017/05/30 1 0 سميرة.ل ألكاراز عاد اليوم إلى الجزائر
عاد المدرب الإسباني للمنتخب الوطني لوكاس ألكاراز، اليوم إلى أرض الوطن من أجل الإنطلاق في العمل الجدي الخاص بمواجهتي غينييا والطوغو شهر جوان المقبل.

ونشر الناخب الوطني صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وهو على متن الطائرة عائدا إلى الجزائر العاصمة بعدما قضى عدة أيام في اسبانيا رفقة عائلته، وكان إلى جانبه كل من مساعده خيسوس كاناداس، والمحضر البدني ميغوال أنخيل كامبوس، وأرفق ألكاراز الصورة بتغريدة كتب فيها: "في رحلة العودة الى الجزائر، مع أمل في بداية موفقة مع الخضر في تصفيات كأس افريقيا 2019".

ومن المنتظر أن ينطلق تربص المنتخب الوطني يوم 2 جوان المقبل، بمركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية، وسيكون المدرب الإسباني أمام اختبار حقيقي بمناسبة أول جولة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 أمام المنتخب الطوغولي وقبلها مواجهة المنتخب الغيني الودية.

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا