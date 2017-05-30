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سبورتينغ لشبونة يجهز 15 مليون أورو لإستعارة سليماني

نشر يوم 2017/05/30 1169 0 سميرة.ل سبورتينغ لشبونة يجهز 15 مليون أورو لإستعارة سليماني
جددت إدارة سبورتينغ لشبونة البرتغالي رغبتها في استعادة المهاجم الجزائري إسلام سليماني، هذا الصيف وتجهز لدفع 15 مليون أورو لإقناع إدارة ليستر سيتي.

 كشفت صحيفة "سي أم جوغنال" البرتغالية اليوم، أن إدارة سبورتينغ لشبونة تريدة استعارة لاعبها السابق إسلام سليماني من فريقه الحالي ليستر سيتي الإنجليزي في سوق الإنتقالات الصيفي، وهذا بعدما فشلت في إقناع النادي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي السابق، وحسب ذات المصدر فإن نادي "الأسود" يحضر لتقديم ما قيمته 15 مليون أورو من أجل سليماني وهذا في حال تمكن من بيع المهاجم الهولندي "باس دوست" هذا الصيف، وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت في وقت سابق أن إدارة ليستر سيتي تنوي بيع سليماني في نهاية الموسم.

 وكان المهاجم السابق لشباب بلوزداد قد انتقل إلى ليستر سيتي في الصيف الماضي بقيمة وصلت 30 مليون أورو، بعدما تألق بشكل ملفت في الدوري البرتغالي مع سبورتينغ لشبونة، وأنهى الموسم كثاني هدافي الدوري، إلا أنه فشل في فرض نفسه في تشكيلة "الثعالب" خاصة بعد رحيل المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.

 

 

 

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