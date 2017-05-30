ألكاراز ينشط ندوة صحفية هذا الخميس لإعلان قائمة لاعبي الخضر

نشر موقع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم، بيانا يوضح من خلاله البرنامج الإعلامي للمنتخب الوطني، الذي سيدخل في تربص يوم الثاني من جوان المقبل، وسيكون الأول من نوعه للناخب الوطني ألكاراز، ومن المنتظر أن يعلن عن أول قائمة له مع الخضر خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها هذا الخميس بمركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية حسب بيان "الفاف".

كما برمجت "الفاف"، منطقة مختلطة للاعبي المنتخب الوطني مع الصحافة، يوم السبت على الساعة 21 و45 دقيقة، وهذا خلال الربع ساعة الأولى من الحصة التدريبية في ثاني يوم من التربص، بينما سيعقد ألكاراز ندوة صحفية عقب المواجهة الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني أمام المنتخب الغيني يوم الثلاثاء، بملعب مصطفى تشاكر، وسيشاركه قائد الخضر هذه الندوة.

وسيكون أمام الصحافة منطقة مختلطة ثانية يوم الخميس المقبل 8 جوان، على الساعة 21 و45 دقيقة خلال الربع ساعة الأولى من الحصة التدريبية بمركز سيدي موسى، وندوة صحفية للناخب الوطني، عقب مواجهة المنتخب الطوغولي الرسمية التي تدخل ضمن أولى جولات تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 في ملعب البليدة ويرافقه قائد الخضر.