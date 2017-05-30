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محرز : " قضيت افضل الأوقات مع ليستر لكنه حان وقت الرحيل "

نشر يوم 2017/05/30 780 0 يونس رزيق محرز : " قضيت افضل الأوقات مع ليستر لكنه حان وقت الرحيل "
طالب الدولي الجزائري رياض محرز من إدارة فريقه بالسماح له لمغادرة ليستر سيتي خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، بالرغم من أنه لا يزال مرتبطا مع نادي الثعالب بِعقد طويل (تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2020).

وكشف موقع سكاي سبور أمسية اليوم عن إصرار محرز لمغادرة الفريق اللندني خلال الصائفة الحالية بعد العروض الكثيرة التي تهاطلت عليه والتي من بينها: تشيلسي ومانشستر سيتي من إنجلترا، وبرشلونة من إسبانيا، وباريس سان جيرمان رفقة مرسيليا الفرنسيَين.

وصرح إبن مدينة تلمسان للصحيفة البريطانية قائلا : " مع كل الإحترام والتقدير اللذان أكنهما لفريق ليستر سيتي ، أردت ان أكون صادقا وشفافا بشكل تام ، ولذلك ابلغ النادي أن وقت مغادرتي قد حان ، لقد إتفقت مع الرئيس الصيف الماضي ، وإتفقنا خلال ذلك الوقت على البقاء لموسم آخر ومساعدة النادي خاصة في دوري أبطال أوروبا ".

وأضاف محرز : "أنا طموح للغاية وأشعر أن الوقت قد حان للإنتقال نحو تجربة جديدة ، لقد إستمتعت بعلاقتي الطيبة مع كل القائمين على النادي ، آمل أن كنت قادرا على إضفاء ذلك على أرضية الملعب ، لقد كانت لي أفضل أربع مواسم خلال مسيرتي هنا في ليستر ، وأحببت كل اللحظات التي عشتها هنا وكل الفخر لي انني كنت جزء من الذي حققناه خلال الوضقت الذي قضيته هنا "

وإختتم محرز حديثه موضحا : " إن علاقتي مع المشجعين وأسرة النادي هي كنز سأسعى للمحافظة عليه ، وآمل حقا إن تم تفهم وإحترام قراري "

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