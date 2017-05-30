محرز : " قضيت افضل الأوقات مع ليستر لكنه حان وقت الرحيل "

وكشف موقع سكاي سبور أمسية اليوم عن إصرار محرز لمغادرة الفريق اللندني خلال الصائفة الحالية بعد العروض الكثيرة التي تهاطلت عليه والتي من بينها: تشيلسي ومانشستر سيتي من إنجلترا، وبرشلونة من إسبانيا، وباريس سان جيرمان رفقة مرسيليا الفرنسيَين.

وصرح إبن مدينة تلمسان للصحيفة البريطانية قائلا : " مع كل الإحترام والتقدير اللذان أكنهما لفريق ليستر سيتي ، أردت ان أكون صادقا وشفافا بشكل تام ، ولذلك ابلغ النادي أن وقت مغادرتي قد حان ، لقد إتفقت مع الرئيس الصيف الماضي ، وإتفقنا خلال ذلك الوقت على البقاء لموسم آخر ومساعدة النادي خاصة في دوري أبطال أوروبا ".

وأضاف محرز : "أنا طموح للغاية وأشعر أن الوقت قد حان للإنتقال نحو تجربة جديدة ، لقد إستمتعت بعلاقتي الطيبة مع كل القائمين على النادي ، آمل أن كنت قادرا على إضفاء ذلك على أرضية الملعب ، لقد كانت لي أفضل أربع مواسم خلال مسيرتي هنا في ليستر ، وأحببت كل اللحظات التي عشتها هنا وكل الفخر لي انني كنت جزء من الذي حققناه خلال الوضقت الذي قضيته هنا "

وإختتم محرز حديثه موضحا : " إن علاقتي مع المشجعين وأسرة النادي هي كنز سأسعى للمحافظة عليه ، وآمل حقا إن تم تفهم وإحترام قراري "