بوغبا يلتقط صورة مع إمام المسجد النبوي الشيخ الحذيفي

لاتزال الأخبار تتصل حول عمرة نجم مانشستر يونايتد وأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، الفرنسي بول بوغبا، فبعد أن صنعت صوره ولقطات الفيديو بالحرم المكي في أول أيام رمضان، بعد أسبوع من تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، بات الجميع يترقب تحركاته في السعودية، حيث كان قد تلقى دعوة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل أن تظهر أمس صورة لنجم جوفنتوس السابق رفقة إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الحذيفي، كما ظهر بوغبا في فيديو وهو يتناول الإفطار في المسجد النبوي، وحظيت عمرة بول بوغبا المتوّج هذا الموسم بثلاث بطولات مع مانشستر يونايتد، باهتمام كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية، ولا يعتبر بوغبا أول لاعب عالمي يؤدي مناسك العمرة، فسبقه الكثيرون على رأسهم مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي، ومهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة ونجم بايرن ميونخ ريبيري.