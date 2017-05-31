حمّار يفاوض زغبة وقد يحتفظ بخذايرية.. وانقسام حول عودة عودية

تتجه إدارة وفاق سطيف نحو شطب اسم حارس مولودية بجاية شمس الدين رحماني، من قائمة المطلوبين، بعد أن جاء قرار لجنة النزاعات الذي صدر في غير صالح الحارس، والذي أكد ارتباطه مع فريقه، خاصة أن ورقة تسريحه تكلّف الكثير، ويبقى الرئيسي حمّار ينتظر ما تؤول إليه المفاوضات مع حارس اتحاد الحراش زغبة قبل البحث عن حارس آخر لتدعيم التشكيلة، رغم أن مصادر أكدت أن الإدارة قد تضطر إلى الاحتفاظ بالحارس المغترب خذايرية، والجلوس معه على طاولة المفاوضات لإقناعه بتمديد عقده، خاصة أنه أنهى الموسم بقوة وتمكن من الحفاظ على مكانته الأساسية للموسم الخامس على التوالي، وتربطه علاقة جيدة بالمدرب ماضوي الذي كان وراء استقدامه.

صفقة عودية تقسم أنصار الوفاق

أثارت الاتصالات التي جمعت الرئيس حسان حمّار بالمهاجم محمد أمين عودية، نقاشات واسعة بين أنصار الوفاق في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب به وبين رافض لعودته، بعد كل الذي قام به والانتقادات التي وجهها للفريق، فيما بررت أطراف محسوبة على الإدارة صفقة عودية بعدم وجود مهاجمين أقوياء في السوق وأنه أحسن ما يمكن جلبه.

تعادل اتحاد العاصمة يبقي على الضغط

أصبح فارق النقاط بين الوفاق واتحاد العاصمة 6 نقاط، رغم اكتفاء الاتحاد بنقطة التعادل أمام نصر حسين داي، حيث ستكون الجولة القادمة حاسمة عندما نعلم أن الاتحاد يستقبل اتحاد بلعباس في ملعب بولوغين، والوفاق تنتظره خرجة في المتناول إلى بجاية، وسيكون مطالبا بالعودة بالنقاط الثلاث للحفاظ على فارق 6 نقاط واستقبال اتحاد العاصمة في الجولة القادمة بفارق مريح، أما أي تعثر لأشبال ماضوي في بجاية سيلهب المواجهة التي تجمع الفريقين، من دون الأخذ بعين الاعتبار الضغط الممارس من قبل تشكيلة العميد التي وفي حالة الفوز في غليزان ستضمن نهاية تنافسية غير مسبوقة للبطولة.

ماضوي يضمن اكتمال التعداد أسبوعا قبل المواجهة

عرفت تدريبات أمس اندماج المدافع المحوري كنيش، وقبله المهاجم ناجي، وعودة الكاميروني تام بانغ، ليجعل التعداد مكتملا تقريبا، وهو ما أراح المدرب ماضوي الذي ضمن اكتمال التعداد قبل أكثر من أسبوع عن مواجهة الأربعاء القادم أمام مولودية بجاية، مما يمكنه من تحضير التعداد والوقوف عند درجة استعدادات كل لاعب قبل رسم التشكيلة الأساسية التي ستكون حاضرة في المباراة، ولم يجد المدرب ماضوي أي مبرر لعدم العودة بالنقاط الثلاث التي تبقى فاصلة في حسم اللقب.

المدافع ساعد مستعد لكل الاحتمالات ويريد المغادرة

بدا المدافع المحوري ساعد غير مهتم بتهديدات الإدارة باللجوء إلى رفع شكوى ضده بسبب غياباته وعدم عودته إلى الفريق منذ فترة، خاصة أن المدافع أبدى استعداده لجميع الاحتمالات مقابل تسريحه ومغادرته الفريق، خاصة أن مبلغ 70 مليون سنتيم الذي تلقاه لحظة التوقيع يمثل مستحقات الأشهر الثلاثة التي لعبها للفريق في بداية الموسم، والأكثر من ذلك أنه مستعد لإعادتها مقابل الحصول على وثائق تسريحه بعد أن سئم وضعيته في سطيف.

عطو يوافق على التوقيع لـ5 مواسم

التقت الإدارة في الساعات الفارطة بالمدافع الدولي للمنتخب الأولمبي عطو، بعد عودته من دورة التضامن الإسلامي، حيث جمعه حديث قصير مع الرئيس حمّار، أين منح اللاعب الشاب موافقته بالتوقيع على عقد طويل المدى، يمتد لـ5 مواسم مقابل أجرة شهرية لا تقل عن 20 مليون شهريا، حيث لم تبق سوى مراسيم توقيع العقد والتي سيجريها في مكتب المدير الإداري رشيد جرودي، مثلما جرت عليه العادة.