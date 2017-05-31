بينيتيز يصر على ضم بودبوز ونيوكاسل لم يقتنع بمبلغ 15 مليون أورو

أعرب مدرب نادي نيوكاستل الإنجليزي، رافاييل بينيتيز، عن رغبته في استقدام الدولي الجزائري، رياض بودبوز، لاعب نادي مونبيلييه الفرنسي، تحسبا لفترة الانتقالات المقبلة، بعد أن عاد هذا الموسم إلى الدرجة الإنجليزية الممتازة، وذلك بعدما أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي النادي الانجليزي لانتداب بودبوز، الذين يعود اهتمامهم بخدمات اللاعب لوقت سابق، فضلا عن حديثه إلى وكلاء اللاعب وإعلامهم برغبته في ضم لاعب الخضر إلى نيوكاستل هذا الصيف، خصوصا في ظل سعي اللاعب أيضا لتغيير الأجواء بحثا عن مغامرة جديدة، حسبما كشف عنه موقع «أنسايد فوتبال» في آخر تقاريره الصحفية أمس، والذي أكد أيضا أن مسؤولي نيوكاستل لم يقتنعوا بالشرط المالي الذي حددته إدارة مونبيلييه، والذي يصل إلى ما قيمته 15 مليون أورو من أجل التنازل عن أوراق تسريحه للأندية الراغبة في ضمه، بحكم أنه مازال مرتبطا مع فريقه إلى غاية جوان 2019، في انتظار ما ستسفر عنه باقي الأيام ومعرفة إن كانت إدارة نيوكاستل ستتراجع عن رأيها بخصوص قيمة تحويل بودبوز التي اعتبرتها باهظة، وتقبل بدفع المبلغ من أجل الفوز بصفقة صاحب 27 سنة وقطع الطريق على الأندية المتربصة به خلال الميركاتو الصيفي، على غرار واست بروميتش ألبيون، إيفرتون، شالك 04 الألماني الذي دخل مؤخرا سباق ضم اللاعب، إضافة إلى الأندية الفرنسية، الإسبانية والإيطالية التي ترغب هي الأخرى في ضم اللاعب الذي تألق بشكل لافت مع مونبيلييه هذا الموسم في «الليغ 1»، أين سجل 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة، ما جعله يختار في التشكيلة المثالية لأفارقة الدرجة الفرنسية الأولى.