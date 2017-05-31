المغرب يتلقى صفعة قوية من الـ"فيفا"

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، أن "الفيفا" رفض الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وهذا لأنه لا يحترم مبدأ التناوب بين القارات على اعتبار أن مونديال 2018 سيكون في أوروبا بإحتضان روسيا للعرس العالمي، ومونديال 2022 سيكون في آسيا ولأول مرة في الخليج العربي في قطر، ويرغب "الفيفا" في تنظيم كأس العالم 2026 في إفريقيا ويرفض رفضا قاطعا ملفا مشتركا بين دولتين من قارتين مختلفتين.

وحسب ذات المصدر، فإن المغرب ينوي تقديم ملفا آخرا، في أقرب وقت وستكون كوت ديفوار معه في ملف مشترك، بعدما عبرت عن استعدادها لتعويض إسبانيا.