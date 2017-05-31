رشيد غزال في مفاوضات متقدمة مع آسي ميلان

واعترف شقيق ووكيل أعمال متوسط ميدان ليون الفرنسي، عن اجتماعه بممثلي آسي ميلان في وقت سابق، بعد إبداء النادي الإيطالي إهتمامه به، وقال عبد القادر غزال في تصريح لـصحيفة "سبورة بريميوم" الإيطالية: "نادي ميلان مهتم بخدمات شقيقي رشيد، وقد اجتمعنا من أجل هذا الأمر منذ وقت قريب"، وبخصوص ما أسفر عنه هذا الإجتماع أضاف الدولي الجزائري الأسبق: "لازلت المفاوضات جارية وسنرى إلى ما ستنتهي إليه الأمور، نسعى لضمان الأفضل بالنسبة لرشيد".

وكانت إدارة نادي ليون في وقت سابق، أكدت توصلها لإتفاق نهائي مع غزال من أجل تجديد عقده لأربعة مواسم قادمة بعد تلبية مطالبه المالية، ليدخل نادي ميلان في الصفقة أيام قليلة قبل إمضاء اللاعب على عقده الجديد وهو ما سيخلط أوراق النادي الفرنسي في هذه الفترة.