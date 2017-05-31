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ماميتش.. سوداني من أفضل اللاعبين في رمضان ويسجل صائما

نشر يوم 2017/05/31 2053 0 سميرة ل ماميتش.. سوداني من أفضل اللاعبين في رمضان ويسجل صائما
كشف مدرب نادي العين الإماراتي، الكرواتي زوران ماميتش أن المهاجم الجزائري الدولي هلال العربي سوداني لايتأثر أبدا بالصيام، ويسجل أهدافا حتى وهو صائم.

 سبق للكرواتي زوران ماميتش تدريب مهاجم الخضر سوداني في نادي دينامو زغراب الكرواتي، ويعرف جيدا إمكانات اللاعب الجزائري وهو ما جعله يشيد به كثيرا بعدما سجل ثلاثية في آخر مباراة من الدوري الكرواتي، وقال ماميتش خلال الندوة الصحفية التي عقدها بحر الأسبوع الجاري والتي سبقت المواجهة التي جمعت فريقه العين الإماراتي بضيفه إستقلال طهران الإيراني في إياب الدور ال16 من دوري أبطال آسيا: "عندما كنت في دينامو زغرب، كنت ألاحظ أن سوداني من بين أفضل اللاعبين في رمضان، ولايتأثر بالصيام بل بالعكس كان يسجل أهدافا حتى وهو صائم".

 و أنهى سوداني الموسم كثاني أحسن هداف في الدوري الكرواتي برصيد 17 هدف، وهذا بعد الثلاثية التي وقعها في مرمى ريجيكا في اللقاء الأخير، وبفارق هدف واحد عن المجري ماركو فوتاش مهاجم هايجوك سبيليت.

 

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