3 لاعبين من بارادو يتلقون عروضا من أندية أوروبية

وتلقى لاعب الوسط يوسف عطال عرضا من نادي ريال بيتيس الناشط في الليغ1 الإسبانية، حسب ما كشف عنه موقع الإذاعة الوطنية الجزائرية، وذلك بعد أن نجح في إقناع مسؤولي النادي الإسباني خلال فترة التجارب التي أجراها معه، ويطمح عطال لخوض تجربة إحترافية في إسبانيا ومجاورة مواطنه عيسى ماندي في ريال بيتيس.

من جهته يتواجد المهاجم الطيب مزياني في مفاوضات متقدمة لدخول البطولة الفرنسية الموسم المقبل من بوابة نادي تولوز، الذي استغل رفض مسؤولي بارادو العرض المالي المقدم من نادي ران أين أجرى اللاعب التجارب، لمحاولة الظفر بالصفقة وضم مزياني لصفوف الفريق بعد اقتناعهم بمستوى ثاني هداف في الرابطة المحترفة الثانية بـ 11 هدف.

أما الجناح الأيمن عبد الرؤوف بن غيث ضمن اهتمامات نادي مونبوليي الفرنسي، والذي من المنتظر أن يتقدم في الأيام القليلة المقبلة بعرض رسمي لإقناع مسؤولي بارادو بالتخلي عن أحد أفضل اللاعبيين المتخرجين من أكاديمية النادي، والمطلوب بكثرة في البطولة الوطنية المحترفة.